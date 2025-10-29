Donna di 40 anni trovata morta in casa
Triste fine per una donna di 40 anni, trovata priva di vita in un Bed & Breakfast del centro dove soggiornava da tempo. Il fatto è avvenuto nella vicina Cantù. Come riporta QuiComo, il corpo della donna è stato trovato ieri, 28 ottobre, privo di vita e in avanzato stato di decomposizione.La morte. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
