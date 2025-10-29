Donna di 40 anni trovata morta in casa

Monzatoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Triste fine per una donna di 40 anni, trovata priva di vita in un Bed & Breakfast del centro dove soggiornava da tempo. Il fatto è avvenuto nella vicina Cantù. Come riporta QuiComo, il corpo della donna è stato trovato ieri, 28 ottobre, privo di vita e in avanzato stato di decomposizione.La morte. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

donna 40 anni trovataCantù, donna di 40 anni trovata morta - Una donna di 40 anni è stata trovata morta questa mattina in una camera in affitto in via Vergani, vicino alla pizzeria Le Vigne. Scrive laprovinciadicomo.it

donna 40 anni trovataCantù, donna morta in un b&b. Indagini dei carabinieri - Indagini dei carabinieri dopo il ritrovamento, questa mattina in una stanza di un bed&breakfast a Cantù del corpo senza vita ... Secondo espansionetv.it

donna 40 anni trovataDonna trovata morta in casa dopo molti anni, la scoperta grazie a un debito: chi era Celestina Vacchini - Dopo molti anni sono stati ritrovati i resti ossei di un'anziana donna nella casa dove viveva sola a San Giuliano Milanese (Milano) ... Riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Donna 40 Anni Trovata