Don Gabriele Corsani accusato di aver inviato messaggi sessuali a un minore perché è stato estinto il reato

L'ex prete e responsabile di una rsa di Sesto San Giovanni Gabriele Corsani ha ottenuto l'oblazione, dopo averla già richiesta in passato, che estingue il reato di molestie telefoniche. Il don avrebbe inviato messaggi "dal contenuto sessualmente esplicito" a un minorenne volontario. Eviterà quindi il processo con il pagamento di 258 euro e un risarcimento del danno alla parte civile. 🔗 Leggi su Fanpage.it

