Metropolitanmagazine.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sartorialità decostruita, ironia e sostenibilità per celebrare la libertà di espressione: questo è lo scopo della nuova collab Glenn Martens x H&M. Il designer collabora nuovamente con il colosso svedese della moda, unendo le forze. Il risultato? Una capsule che ridefinisce i confini tra sperimentazione e accessibilità. Martens, inoltre, è già noto per il suo lavoro con YProject e Diesel, porta nel progetto il suo approccio eclettico e concettuale, capace di trasformare il quotidiano in qualcosa di straordinario. Glenn Martens x H&M colpisce ancora: ecco quando esce la collab. Tra gli statement di questa collezione ci sono il denim scultoreo, ma anche il tailoring decostruito, la maglieria drappeggiata e i volumi asimmetrici. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Domani esce la nuova collab Glenn Martens x H&M (e non vediamo l’ora)

