Domanda concorso PNRR3 | i titoli di servizio vanno inseriti anche con titolo di accesso abilitazione Pillole di Question Time
Nel question time del 21 ottobre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Manuela Pascarella, rappresentante sindacale della Flc Cgil, è stata discussa una questione importante relativa alla compilazione delle domande per l’accesso alla procedura. Un focus particolare è stato posto su: l’obbligo di dichiarare i titoli di servizio anche per chi accede tramite abilitazione. L'articolo Domanda concorso PNRR3: i titoli di servizio vanno inseriti, anche con titolo di accesso abilitazione. Pillole di Question Time . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
