Domanda concorso PNRR3 | i titoli di servizio vanno inseriti anche con titolo di accesso abilitazione Pillole di Question Time

Orizzontescuola.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel question time del 21 ottobre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Manuela Pascarella, rappresentante sindacale della Flc Cgil, è stata discussa una questione importante relativa alla compilazione delle domande per l’accesso alla procedura. Un focus particolare è stato posto su: l’obbligo di dichiarare i titoli di servizio anche per chi accede tramite abilitazione. L'articolo Domanda concorso PNRR3: i titoli di servizio vanno inseriti, anche con titolo di accesso abilitazione. Pillole di Question Time . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

domanda concorso pnrr3 titoliConcorso scuola PNRR3, non sbagliare la domanda! Titoli non inseriti adesso non potranno essere aggiunti dopo il 29 ottobre. RISPOSTE AI QUESITI - Concorso scuola PNRR3: è bene porre particolare attenzione alla compilazione della domanda, con scadenza il 29 ottobre ore 23. Riporta orizzontescuola.it

Concorso docenti PNRR3, ultimi giorni per presentare la domanda. LE RISPOSTE AI QUESITI - 2938/2025 per la scuola di infanzia e primaria, ... Come scrive orizzontescuola.it

domanda concorso pnrr3 titoliUltimo giorno per presentare domanda per il concorso PNRR 3 Docenti: ecco a cosa fare attenzione nella compilazione - Ecco come compilare l’istanza online senza errori e cosa controllare prima dell’invio. Come scrive ticonsiglio.com

Cerca Video su questo argomento: Domanda Concorso Pnrr3 Titoli