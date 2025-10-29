Domanda concorso docenti PNRR3 con riserva | bisogna compilare tutte le sezioni scioglimento riguarderà solo titolo di accesso Pillole di Question Time
Nel question time del 28 ottobre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Attilio Varengo, rappresentante della segreteria nazionale della Cisl Scuola, è stata discussa una questione importante relativa alla presentazione della domanda con riserva per l'insegnamento su ADSS da parte dei docenti frequentanti i percorsi Indire. Un focus particolare è stato posto sull'obbligo di inserire gli anni di servizio già svolti su ADSS in sede di domanda. L'articolo Domanda concorso docenti PNRR3 con riserva: bisogna compilare tutte le sezioni, scioglimento riguarderà solo titolo di accesso. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Domanda concorso PNRR3: non si inseriscono i CFU integrativi per l’accesso alla classe di concorso. Pillole di Question Time - X Vai su X
Concorso Docenti PNRR 3: DEVI ANCORA COMPILARE LA TUA DOMANDA? Manca davvero pochissimo. Ecco una GUIDA UTILE E COMPLETA per inoltrare la tua istanza senza commettere errori. Tutte le INFO Vai su Facebook
Concorso docenti PNRR3, ultimi giorni per presentare la domanda. LE RISPOSTE AI QUESITI - 2938/2025 per la scuola di infanzia e primaria, ... Si legge su orizzontescuola.it
Ultimo giorno per presentare domanda per il concorso PNRR 3 Docenti: ecco a cosa fare attenzione nella compilazione - Ecco come compilare l’istanza online senza errori e cosa controllare prima dell’invio. Segnala ticonsiglio.com
Concorso docenti PNRR3, i consigli “dell’ultimo minuto”: domanda scade mercoledì 29 ottobre alle 23:59 - La domanda di partecipazione al concorso PNRR3 indetto con DDG n. Lo riporta orizzontescuola.it