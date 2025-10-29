Domanda concorso docenti PNRR3 con riserva | bisogna compilare tutte le sezioni scioglimento riguarderà solo titolo di accesso Pillole di Question Time

Nel question time del 28 ottobre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Attilio Varengo, rappresentante della segreteria nazionale della Cisl Scuola, è stata discussa una questione importante relativa alla presentazione della domanda con riserva per l'insegnamento su ADSS da parte dei docenti frequentanti i percorsi Indire. Un focus particolare è stato posto sull'obbligo di inserire gli anni di servizio già svolti su ADSS in sede di domanda. L'articolo Domanda concorso docenti PNRR3 con riserva: bisogna compilare tutte le sezioni, scioglimento riguarderà solo titolo di accesso. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it