«Dolcetto o versetto?». No, non si tratta di una variante della celebre usanza di Halloween, ma di una domanda cristiana che gli abitanti delle Badie a Prato si sentiranno rivolgere, per strada o a casa, la sera del 31 ottobre. Un'iniziativa che arriva direttamente dalla parrocchia di San Pio X, che ha scelto di far vivere ai propri ragazzi un Halloween alternativo. Non ci saranno «scherzetti», ma «versetti» tratti dalla Bibbia, che verranno regalati a tutti, con l'invito a meditare e partecipare alle liturgie del primo e del 2 novembre. L'idea è stata del parroco locale don Petre Tamas: «Non vogliamo fare polemica con Halloween, ma soltanto cogliere l'occasione per proporre a grandi e piccoli momenti di riflessione e di meditazione sul messaggio cristiano e sui suoi valori».

© Secoloditalia.it - “Dolcetto o versetto?”, a Prato un altro modo di vivere Halloween attraverso la tradizione cristiana e la solidarietà