Dolcetto o scherzetto tra i quartieri di Roma | Halloween 2025 tra feste brividi e divertimento per tutte le età

Roma si prepara a vivere un Halloween 2025 tra strade in festa, eventi da brivido e dolcetti a volontà. Quest’anno la notte più spaventosa dell’anno cade venerdì 31 ottobre, regalando ai romani e ai turisti un lungo weekend di divertimento tra quartieri, parchi tematici e locali trasformati per l’occasione. Garbatella e il “Dolcetto o Scherzetto” di quartiere con Pane Garbato. Alla Garbatella, Halloween è sinonimo di comunità e sorrisi. Come da tradizione, bambini e genitori mascherati sfileranno per le vie del quartiere bussando alle porte dei negozi, accolti da commercianti pronti a offrire dolcetti e piccoli doni. 🔗 Leggi su Funweek.it