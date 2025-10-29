Doctor Who | Disney+ e BBC non saranno più partner

Il colosso dello streaming Disney+ e BBC hanno terminato la loro partnership in merito alla serie di successo Doctor Who, lo show continuerà però ad andare avanti regolarmente. Dopo due stagioni ed alcuni speciali, la serie di successo Doctor Who abbandona la piattaforma Disney+, la notizia è stata confermata nel tardo pomeriggio di ieri dal the Hollywood Reporter. L’emittente BBC, nel ringraziare Disney+ per l’ottima collaborazione, ha però voluto confermare l’impegno per il futuro dello show, anticipando un nuovo speciale natalizio per il 2026. “ Vorremmo ringraziare Disney+ per essere stati fantastici partner e collaboratori globali nelle ultime due stagioni e per l’imminente serie spin-off The War Between the Land and the Sea “, ha dichiarato Lindsay Salt, direttrice della sezione drama della BBC. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

