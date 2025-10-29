Docenti sommersi da mail e chat oltre il 30% dedica fino a 10 ore mensili alle famiglie | WhatsApp e burocrazia stravolgono il tempo della scuola
I docenti dedicano un numero crescente di ore settimanali alla gestione delle comunicazioni con le famiglie, un impegno che va ben oltre l'orario di servizio contrattuale e che si svolge sempre più attraverso canali digitali come email istituzionali, registro elettronico e, talvolta, messaggistica istantanea. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
