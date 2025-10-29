Docente nella terra dei fuochi se n’è andato dopo una lunga malattia Si era trasferito a Lucca con la famiglia per portarla lontano

Aveva quarantuno anni, insegnava matematica, fisica e chimica. Luigi se n'è andato dopo una lunga malattia affrontata con determinazione. Aveva scelto di trasferirsi a Lucca con la famiglia, cercava un ambiente più sicuro, più pulito, lontano da quella fascia di territorio nota come Terra dei Fuochi.

