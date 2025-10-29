Dobbiamo dirvi di Antonia Ocone Strage in famiglia di Benevento la notizia dall’ospedale

Dopo settimane di paura e angoscia, arriva finalmente una notizia che riaccende la speranza nel buio lasciato dalla strage familiare di Paupisi, piccolo centro della provincia di Benevento. È quella che riguarda Antonia Ocone, la ragazza di 16 anni che il padre, Salvatore Ocone, aveva colpito brutalmente nel corso della tragedia che il 30 settembre scorso ha distrutto la sua famiglia. La giovane, ricoverata in condizioni disperate dopo l’aggressione, si è svegliata dal coma e respira autonomamente. Un segnale che, per la comunità locale e per i medici che l’hanno seguita giorno e notte, vale più di qualsiasi parola. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it