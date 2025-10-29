Dobbiamo dirvi di Antonia Ocone Strage in famiglia di Benevento la notizia dall’ospedale
Dopo settimane di paura e angoscia, arriva finalmente una notizia che riaccende la speranza nel buio lasciato dalla strage familiare di Paupisi, piccolo centro della provincia di Benevento. È quella che riguarda Antonia Ocone, la ragazza di 16 anni che il padre, Salvatore Ocone, aveva colpito brutalmente nel corso della tragedia che il 30 settembre scorso ha distrutto la sua famiglia. La giovane, ricoverata in condizioni disperate dopo l’aggressione, si è svegliata dal coma e respira autonomamente. Un segnale che, per la comunità locale e per i medici che l’hanno seguita giorno e notte, vale più di qualsiasi parola. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
News recenti che potrebbero piacerti
. Game day per le ragazze della serie c femminile, che stasera scenderanno in campo contro Treno in una partita tutta da vivere e che si preannuncia già uno scontro di vertice. Non dobbiamo dirvi altro, Vai su Facebook
DOBBIAMO SOLO DIRE GRAZIE A PASQUALE TRIDICO Per amore della propria terra di origine ha generosamente accettato, in condizioni di emergenza, di candidarsi raccogliendo l’invito unanime di varie forze politiche, sociali e culturali che gli hanno chie - X Vai su X
Strage di Paupisi, restano stazionarie le condizioni di Antonia Ocone - Restano gravi le condizioni cliniche di Antonia Ocone, aggredita in casa a Paupisi dal padre, ricoverata all'ospedale Neuromed di Pozzilli (Isernia). ilmattino.it scrive
Strage di Paupisi, ridotta la sedazione per Antonia Ocone - Le condizioni mediche di Antonia Ocone, ferita dal padre Salvatore a Paupisi, restano stazionarie nella loro gravità. Da ilmattino.it
Strage familiare a Paupisi, ridotta la sedazione ad Antonia, la figlia 16enne: ancora grave ma stabile - Restano gravi ma stabili le condizioni di Antonia Ocone, la ragazza di 16 anni ridotta in fin di vita dal padre, Salvatore Ocone, il 58enne che, lo scorso 30 settembre a Paupisi, nella provincia di ... Da fanpage.it