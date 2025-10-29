DL Sicurezza sul Lavoro | le novità in arrivo

Il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo DL sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. Importanti novità per prevenire incidenti mortali che però purtroppo continuano. Ieri tre le vittime. Servizio di Giuseppe Caporaso TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - DL Sicurezza sul Lavoro: le novità in arrivo

Contenuti che potrebbero interessarti

Con il Pacchetto Agricoltura, nel decreto “Lavoro e Sicurezza”, il Governo Meloni rafforza la tutela dei lavoratori e la legalità nel settore agricolo. Prevista la riduzione dei contributi per le imprese che rispettano le regole e una corsia preferenziale nei bandi INAI Vai su Facebook

LA TUTELA E LA SICUREZZA SUL LAVORO SONO UN DIRITTO, NON UN PRIVILEGIO La Settimana Europea della Salute e della Sicurezza sul Lavoro" ci ricorda quanto sia importante la tutela di chi lavora #infortunio #malattiaprofessionale #incacgil - X Vai su X

Lavoro, stretta sulla sicurezza con il dl Calderone. Dagli sconti alle imprese virtuose al badge digitale nei cantieri, le novità - Incentivi per le imprese virtuose nelle quali non si verificano incidenti e infortuni, maggiori controlli sui luoghi di lavoro rafforzando con assunzioni sia l'Arma dei Carabinieri ... Scrive ilgazzettino.it

Cdm, via libera al dl sicurezza sul lavoro. Le nuove misure - Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto legge sulla sicurezza sul lavoro che prevede tante novità. Secondo ecovicentino.it

Decreto sicurezza lavoro approvato: cosa prevede in 9 punti - Il Consiglio dei Ministri ha varato il Decreto Sicurezza e Lavoro con misure urgenti per rafforzare la sicurezza sul lavoro e la protezione civile. Riporta ticonsiglio.com