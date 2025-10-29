Dl Sicurezza Cgil | Non incide sul modello d’impresa responsabile delle stragi basato su precarietà e subappalti a cascata
“Un provvedimento che non salverà nessuna vittima ”. È netto il giudizio della Cgil sul nuovo decreto per la sicurezza nei luoghi di lavoro approvato martedì dal Consiglio dei ministri. Per la segretaria confederale Francesca Re David, “nel testo sono state recepite alcune delle osservazioni che solleviamo da tempo, ma resta nel complesso un provvedimento che non incide in alcun modo sul modello d’impresa responsabile di stragi continue, basato su precarietà, subappalti a cascata, mancato rispetto dei contratti e compressione di costi e diritti”. Tra gli interventi positivi la dirigente sindacale riconosce i contributi al lavoro agricolo di qualità, l’introduzione del badge digitale di cantiere e l’inasprimento delle sanzioni per chi è privo della patente a crediti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
