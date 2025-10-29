Divulgazione spettacolo e partecipazione | Climax torna a Pordenone

Dopo il successo della prima edizione, Climax torna al Capitol di Pordenone l’8 novembre con un nuovo appuntamento che fonde divulgazione, performance scenica e interazione con il pubblico, per riflettere sui temi urgenti della sostenibilità socio-ambientale e delle trasformazioni sociali. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

