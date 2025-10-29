Divorzio tra Sia e Dan Bernad le accuse reciproche | Lei abusa di droghe lui era indagato per pedopornografia

Sia ha presentato istanza di divorzio da Daniel Bernad nel marzo 2025, dopo due anni insieme e un figlio di un anno e mezzo. Di recente, però, la situazione tra gli ex coniugi sta diventando sempre più complessa: l'ex oncologo avrebbe chiesto oltre 250mila dollari di mantenimento mensile alla cantante e l'affido esclusivo di loro figlio, accusandola di "abuso di sostanze". Lei ha negato tutto e svelato che l'uomo era sotto inchiesta per pornografia infantile. 🔗 Leggi su Fanpage.it

