Divieto di sorpasso ai mezzi pesanti su 90 chilometri di Autostrada del Sole rivoluzione da novembre
Firenze, 29 ottobre 2025 – Quel disastro dello scorso agosto, l’incidente nel tratto aretino dell’ Autosole che costò la vita a due soccorritori e un paziente a bordo di un’ambulanza, non era dovuto a un problema di sorpassi, tuttavia da diverse voci si levò la richiesta di prendere in considerazione un provvedimento del genere: vietare i sorpassi ai mezzi pesanti. Provvedimento sperimentale. Chi lo auspicava oggi può esultare: infatti a partire dal 3 novembre lungo il tratto dell’ autostrada A1 tra Incisa-Reggello e Chiusi in entrambe le direzioni verrà istituito il divieto di sorpasso per i mezzi con massa complessiva a pieno carico superiore a 12 tonnellate. 🔗 Leggi su Lanazione.it
