Diverbio per il cane tra vicini a Giano dell’Umbria degenera in violenza spaventoso pestaggio

Notizie.virgilio.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un 49enne rumeno è stato denunciato per lesioni gravi dopo aver aggredito un 56enne a Giano dellUmbria per una lite sul cane. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

diverbio per il cane tra vicini a giano dell8217umbria degenera in violenza spaventoso pestaggio

© Notizie.virgilio.it - Diverbio per il cane tra vicini a Giano dell’Umbria degenera in violenza, spaventoso pestaggio

Approfondisci con queste news

Diverbio per il cane tra vicini a Giano dell’Umbria degenera in violenza, spaventoso pestaggio - Un 49enne rumeno è stato denunciato per lesioni gravi dopo aver aggredito un 56enne a Giano dell’Umbria per una lite sul cane. Lo riporta virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Diverbio Cane Vicini Giano