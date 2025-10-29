Disney abbandona Doctor Who fan sconvolti | quale il futuro del dottore?
Dopo mesi di voci e speculazioni, è arrivata la conferma ufficiale. Infatti, Disney+ si ritira dalla partnership con la BBC per Doctor Who. Il colosso dello streaming americano chiuderà la collaborazione dopo due stagioni e lo spin-off in arrivo The War Between The Land and The Sea, segnando la fine di un accordo che aveva fatto sperare in una nuova era dorata per il Signore del Tempo. Ma i fan possono tirare un sospiro di sollievo perché il TARDIS non verrà parcheggiato in un garage polveroso. La BBC ha confermato martedì che Doctor Who tornerà con uno speciale di Natale nel 2026, scritto dal showrunner Russell T Davies. 🔗 Leggi su Screenworld.it
