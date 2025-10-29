Disinfestazione e derattizzazione il Comune aggiudica l' appalto | ecco chi se ne occuperà

Aggiudicato, in via definitiva, il servizio di disinfestazione e derattizzazione per l’anno 2025. A occuparsene, ad Agrigento, sarà la ditta Savi Servizi di Gerlando La Porta. L’importo complessivo del contratto è di 19.696,80 euro. La ditta si è aggiudicata l’appalto offrendo un ribasso dell’1%. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

23 ottobre 2025 Ponteprimario INTERVENTO DI DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE FORMICHE E DEBLATTIZZAZIONE - facebook.com Vai su Facebook

Polemica sulla disinfestazione. Il Comune: "È tutto in regola" - "Abbiamo regolarmente effettuato finora e come tutti gli anni con cadenza mensile tra aprile e ottobre, la disinfestazione". Si legge su lanazione.it

La Maddalena: cercasi ditta per derattizzazione e disinfestazione - C’è da deratizzare, disinfestare e disinfettare; e il Comune di La Maddalena ha pubblicato un avviso di manifestazione di interesse. unionesarda.it scrive

Comune Fano, 'conclusa con successo prima fase disinfestazione' - Conclusa "con successo" la prima fase delle operazioni di disinfestazione contro la zanzara tigre nel territorio comunale di Fano. Segnala ansa.it