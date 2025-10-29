Disegno offensivo contro il sindaco che replica | Ho le spalle abbastanza larghe per ignorare la meschinità e la cafoneria

Disegno offensivo nei confronti del sindaco di Piana di Monte Verna, Stefano Lombardi. Qualcuno ha scritto su un muro il nome del primo cittadino e poi con una freccia ha indicato un disegno volgare.E' lo stesso Lombrdi a denunciare l'accaduto: “Qualcuno ha pensato di rendermi protagonista di una. 🔗 Leggi su Casertanews.it

