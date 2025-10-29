di Loredana Piscitelli * Nel cuore del distretto logistico dell’Emilia-Romagna, dove la precarietà strutturale incontra le più ambiziose retoriche sull’efficienza e la produttività, si è consumata una delle vicende giudiziarie più emblematiche in tema di discriminazione organizzativa. A raccontarla è il decreto del Tribunale di Bologna del 31 dicembre 2021, emesso su istanza dell’Ufficio delle Consigliere di Parità e recentemente confermato dalla Corte d’Appello, che ha cristallizzato un principio fondamentale: la riorganizzazione del lavoro non può calpestare diritti fondamentali, specie quelli delle lavoratrici madri. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Discriminazione organizzativa: quando l’orario di lavoro diventa un ostacolo alla parità