Discoteca senza nostalgia

Negri Lui la balera non l’ha mai frequentata. Troppo giovane, essendo boomer di seconda fila. Ma gli è rimasta, come per tante altre cose, una specie di nostalgia del non vissuto. Sul dancing è diverso, l’amico ne può discutere avendo saputo da piccolo che quel tunnel di edera illuminata da luci colorate – verde acido, blu elettrico e rosso fondente – era l’ingresso di un posto dove la gente di sera andava a ballare o ascoltare cantanti, orchestrine di proto-liscio e i primi complessi rock. Era uno dei tanti dancing da battigia adriatica, forse una rotonda sul mare vista da un bambino curioso, con poco sonno e una fisiologica, stimolante paura del futuro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Discoteca (senza) nostalgia

Leggi anche questi approfondimenti

La nuova collezione di Agua Project " Club Nostalgia " Drop 1 è in vendita in Esclusiva presso Marinella Perrella Boutique ti aspettiamo in via Santa Brigida 54 Napoli @aguaproject @marinellaperrella #Agua #AguaProject #MarinellaPerrellaBoutique - facebook.com Vai su Facebook

Discoteca (senza) nostalgia - Troppo giovane, essendo boomer di seconda fila. Si legge su ilgiorno.it

Cose che ci fanno sentire nostalgia (senza motivo apparente) - Scopri la nostalgia inspiegabile (Kaukokaipuu): cos'è, perché la proviamo e come trasformare la mancanza del "non- veb.it scrive

Francesca Fialdini: «Confusi Simone con Pippo Inzaghi. In discoteca ci sono andata una sola volta e a Ballando scordo le coreografie» - Dirompente, ha rivoluzionato la figura della giornalista, dal modo di dare le notizie a quello di vestirsi. Lo riporta msn.com