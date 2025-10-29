Disco Club Paradiso e Principe | chi sono i protagonisti bolognesi a Sanremo Giovani

Bologna, 29 ottobre 2025 – Bologna e l’ Emilia Romagna sognano il palco dell’Ariston. La nostra regione, infatti, ha due suoi rappresentanti che sono stati scelti tra i 24 protagonisti di Sanremo Giovani e che proveranno a vincere la kermesse per realizzare il sogno di poter partecipare al Festival di Sanremo del febbraio 2026. I protagonisti del nostro territorio sono entrambi bolognesi: si tratta dei Disco Club Paradiso, band apprezzata nel circuito alternativo per il suo stile energico e ironico, e Principe, cantante emergente di Sant’Agata bolognese. La band si presenta alla fase finale con la canzone ‘ Mademoiselle ’, mentre il solista con ‘ Mon Amour’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Disco Club Paradiso e Principe: chi sono i protagonisti bolognesi a Sanremo Giovani

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Sabato 18 Ottobre un grande ritorno sul palco del disco club Ronta, i JBees con il loro spettacolo tutto live. ?Alle ore 22,00 il live dei JBees A seguire nella pista centrale dj set 80/90/00 e nel privè il funky ?Apertura locale ore 21.30 inizio live ore 22.00 Vai su Facebook

Disco Club Paradiso e Principe: chi sono i protagonisti bolognesi a Sanremo Giovani - Factor 2022, mentre il solista 21enne di Sant’Agata ha aperto il concerto di Ligabue a Campovolo lo scorso giugno ... Da ilrestodelcarlino.it

X Factor 2022, quinto live: Joelle e Disco Club Paradiso eliminati. Fedez esulta, Ambra salva per un soffio - Il quinto Live di X Factor 2022 prodotto da Fremantle di ieri, su Sky Uno/+1, ha registrato 523mila spettatori medi con una share del 2,4%, in aumento del +27% rispetto all’omologa puntata dello ... Lo riporta leggo.it

Chi sono i Disco Club Paradiso di X Factor? Instagram - Il gruppo ha convinto Dargen D’Amico a portarli fino ai Live e ora si giocano il tutto e per tutto per vincere. Scrive novella2000.it