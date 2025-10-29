Discarica abusiva nel fondo agricolo scattano i sigilli
Una discarica abusiva è stata scoperta dai carabinieri della stazione di San Cipriano d’Aversa nel corso di un servizio di contrasto allo sversamento e al deposito incontrollato di rifiuti pericolosi e non pericolosi. L’intervento è avvenuto in Casapesenna, località “Caletta”, all’interno di un. 🔗 Leggi su Casertanews.it
