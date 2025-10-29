Disagio sociale sfonda vetro di un autobus con un martelletto

Firenzetoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 18.30, un senzafissa dimora ha danneggiato un autobus della linea 23 mentre si trovava al capolinea di Sorgane. L’uomo, dopo aver insultato il conducente, ha impugnato un martelletto frangi vetri e spaccato un vetro del mezzo. Poi, mentre i passeggeri si. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Sfondano il vetro dell’autobus con il martelletto, corsa soppressa e mezzo danneggiato. Disagi per i viaggiatori - Quarrata (Pistoia), 30 settembre 2025 – Il martelletto usato per sfondare un vetro, l’autobus danneggiato e la corsa successiva costretta a saltare. Scrive lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Disagio Sociale Sfonda Vetro