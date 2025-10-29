Disagio sociale sfonda vetro di un autobus con un martelletto
Nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 18.30, un senzafissa dimora ha danneggiato un autobus della linea 23 mentre si trovava al capolinea di Sorgane. L’uomo, dopo aver insultato il conducente, ha impugnato un martelletto frangi vetri e spaccato un vetro del mezzo. Poi, mentre i passeggeri si. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
