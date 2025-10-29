Diritto alla disconnessione una guida per uscire dalla schiavitù del telefono L’esperto | La nostra vita non appartiene alle Big Tech

Si definisce un “sostenitore delle cose reali” Paul Greenband, giornalista statunitense, scrittore e autore di Bye Bye Smartphone. 60 modi per disconnettersi alla tecnologia e riconnettersi al mondo (edizioni Terranuova), un libro in cui spiega come e perché ridurre progressivamente la dipendenza digitale. Greenband, che per lavoro viaggia e scrive reportage su come salvare la natura, ha iniziato a occuparsi di smartphone quando è nato suo figlio. “I telefoni sono sempre più intrecciati alle nostre vite. È ciò che vuole il capitalismo della sorveglianza. Quando ci si rende conto di questo, si comincia a chiedersi perché ogni attività debba passare dal telefono. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

