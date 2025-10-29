Diritto alla disconnessione una guida per uscire dalla schiavitù del telefono L’esperto | La nostra vita non appartiene alle Big Tech
Si definisce un “sostenitore delle cose reali” Paul Greenband, giornalista statunitense, scrittore e autore di Bye Bye Smartphone. 60 modi per disconnettersi alla tecnologia e riconnettersi al mondo (edizioni Terranuova), un libro in cui spiega come e perché ridurre progressivamente la dipendenza digitale. Greenband, che per lavoro viaggia e scrive reportage su come salvare la natura, ha iniziato a occuparsi di smartphone quando è nato suo figlio. “I telefoni sono sempre più intrecciati alle nostre vite. È ciò che vuole il capitalismo della sorveglianza. Quando ci si rende conto di questo, si comincia a chiedersi perché ogni attività debba passare dal telefono. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Si è concluso l'evento degli $StatiGenerali della $SaluteESicurezzaSulLavoro 2025: La Fondazione ha contribuito ai tavoli su: Patente a crediti e Accordo Stato-Regioni sulla formazione Benessere mentale, diritto alla disconnessione e stress lavoro-c
Durante l'apertura del ciclo di incontri "Fare impresa in Lombardia", Giuseppe Conte ha ricordato quanto il lavoro agile rappresenti non solo una conquista, ma un diritto da difendere. Prima della pandemia l'Italia era fanalino di coda in Europa. Poi, nel pieno d