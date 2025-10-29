Diritto alla casa Bernabè | L' ascensore sociale è fermo e sta alimentando il divario sociale

“Colgo positivamente il fatto che anche nella nostra Provincia si sia aperto il dibattito sul diritto alla casa. Ha certamente dato il suo contributo anche il convegno di Acer di venerdì scorso, con oltre 350 persone registrate nell'arco dell'intera giornata”. Ad intervenire nel dibattito. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Roma chiama Europa La tre giorni del diritto alla casa con il Relatore ONU in Missione in Italia. Vai su Facebook

È per me un grande piacere e un onore recarmi a #Bologna, giovedì 30, per visitare la nuova occupazione abitativa di un edificio vuoto, portata avanti da centinaia di persone senza casa che hanno deciso di organizzarsi anziché stare in strada. Sarò lì per asc - X Vai su X

Diritto alla casa, la proposta di legge di iniziativa popolare che vorrebbe inserirlo nella Costituzione - In Italia, il tema del diritto alla casa è diventato sempre più urgente a causa del crescente disagio abitativo. Come scrive wired.it

Droghei (Pd),approvata mozione, diritto casa sia in Costituzione - "Nonostante una parte significativa della maggioranza non abbia votato a favore, e sia riuscita a fare spiacevoli polemiche anche sul diritto alla casa, il Consiglio regionale del Lazio ha approvato ... Segnala ansa.it

Regione Lazio, sul diritto alla casa la destra si distrae e fa passare una mozione del Pd - Il 9 aprile in consiglio regionale è stata approvata una mozione a firma di Emanuela Droghei sul diritto alla casa in Costituzione. romatoday.it scrive