Divertimento e curiosità, sì. Ma anche dibattiti concreti. E affari. La Fiera Campionaria è occasione per incontri speciali, di quelli che possono far svoltare persone e imprese. Così anche quest’anno il “Palco Eventi – Enti Bilaterali Bergamo“ farà da cornice a spettacoli, showcooking, talk e momenti di intrattenimento che animeranno ogni giornata, confermando la vocazione della Campionaria a essere non solo una fiera, ma una vera e propria festa della città. Non a caso, lo sottolinea anche Luciano Patelli, presidente di Promoberg che organizza la Fiera: "Mi piace evidenziare la conferma della partecipazione degli Enti Bilaterali Territoriali del Terziario e del Turismo che insieme a Confcommercio promuovono una serie di attività sul Palco Eventi per parlare di lavoro, professionalità, economia, commercio e molto altro ancora". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Diritti, sapori, volontariato. Sul Palco Eventi il meglio del “Made in Bergamo“