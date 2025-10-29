DIRETTA | Tutte le notizie di mercoledì 29 ottobre | annuncio Chiellini su Spalletti e nuovo Ds LIVE

Ecco tutte le notizie di oggi 29 ottobre relative al mondo del calcio: aggiornamenti di calciomercato, le novità dai campi e tanto altro qui su Calciomercato.it Ci siamo per l’arrivo di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus. L’ex Commissario tecnico della Nazionale ha trovato l’accordo con il club bianconero e nelle prossime ore sarà ufficializzato come sostituto di Tudor. Intanto oggi contro l’ Udinese andrà in panchina Brambilla, allenatore della Next Gen. Luciano Spalletti – Calciomercato.it Napoli corsaro ieri sul campo del Lecce: decisivo Anguissa. L’ Atalanta frena il Milan, che può essere raggiunto stasera in classifica da cugini dell’ Inter (che ospitano a San Siro la Fiorentina ). 🔗 Leggi su Calciomercato.it

