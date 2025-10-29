DIRETTA Serie A tutta la nona giornata di campionato | Vlahovic sblocca subito su rigore Serdar fa 1-1

Calciomercato.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo i due anticipi di ieri, tra le 18.30 e le 20.45 scendono in campo le altre squadre impegnate per il nono turno stagionale La vittorie del Napoli a Lecce e il pareggio del Milan sul campo dell’ Atalanta, hanno aperto ieri il primo turno infrasettimanale del campionato di Serie A. Chivu (LaPresse) – Calciomercato.it Oggi in campo le altre squadre con un occhio di riguardo a Juventus-Udinese, dopo l’ esonero di Igor Tudor e l’esordio in panchina del traghettatore Massimo Brambilla, e a Inter-Fiorentina, con la squadra di Chivu ancora scossa dopo l’ incidente in cui è stato coinvolto il portiere Josep Martinez. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

diretta serie a tutta la nona giornata di campionato vlahovic sblocca subito su rigore serdar fa 1 1

© Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, tutta la nona giornata di campionato: Vlahovic sblocca subito su rigore, Serdar fa 1-1

Altre letture consigliate

diretta serie tutta nonaDIRETTA Serie A, tutta la nona giornata di campionato LIVE - Diretta della nona giornata del campionato di Serie A: in campo anche la Juventus dopo l'esonero di Tudor e l'Inter, tra le altre ... calciomercato.it scrive

diretta serie tutta nonaLIVE – Serie A, 9ª giornata 2025/26: segui tutti gli aggiornamenti dai campi in diretta - Ecco di seguito il livescore completo dove seguire in diretta tutte le partite del nono turno di ... Lo riporta restodelcalcio.com

diretta serie tutta nonaJuventus-Udinese oggi in diretta Tv: canale, orario, caos e giallo Luciano Spalletti - Nel turno infrasettimanale di Serie A 25/26 i bianconeri ospitano i friulani dopo l’esonero di Tudor e l’incognita successore: Sky o DAZN, live tv e streaming ... Lo riporta libero.it

Cerca Video su questo argomento: Diretta Serie Tutta Nona