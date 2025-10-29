Dopo i due anticipi di ieri, tra le 18.30 e le 20.45 scendono in campo le altre squadre impegnate per il nono turno stagionale La vittorie del Napoli a Lecce e il pareggio del Milan sul campo dell’ Atalanta, hanno aperto ieri il primo turno infrasettimanale del campionato di Serie A. Chivu (LaPresse) – Calciomercato.it Oggi in campo le altre squadre con un occhio di riguardo a Juventus-Udinese, dopo l’ esonero di Igor Tudor e l’esordio in panchina del traghettatore Massimo Brambilla, e a Inter-Fiorentina, con la squadra di Chivu ancora scossa dopo l’ incidente in cui è stato coinvolto il portiere Josep Martinez. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, tutta la nona giornata di campionato: Roma e Juve ancora sul pari LIVE