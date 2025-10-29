DIRETTA Serie A tutta la nona giornata di campionato LIVE

Dopo i due anticipi di ieri, tra le 18.30 e le 20.45 scendono in campo le altre squadre impegnate per il nono turno stagionale La vittorie del Napoli a Lecce e il pareggio del Milan sul campo dell’ Atalanta, hanno aperto ieri il primo turno infrasettimanale del campionato di Serie A. Chivu (LaPresse) – Calciomercato.it Oggi in campo le altre squadre con un occhio di riguardo a Juventus-Udinese, dopo l’ esonero di Igor Tudor e l’esordio in panchina del traghettatore Massimo Brambilla, e a Inter-Fiorentina, con la squadra di Chivu ancora scossa dopo l’ incidente in cui è stato coinvolto il portiere Josep Martinez. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, tutta la nona giornata di campionato LIVE

Altri contenuti sullo stesso argomento

Lecce-Napoli diretta: segui la partita di Serie A LIVE Vai su Facebook

Bologna-Torino: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A - I granata di Marco Baroni, reduci da due vittorie consecutive, fanno visita ai rossoblù di Vincenzo Italiano nel turno infrasettimanale valido per la nona giornata di campionato ... Riporta tuttosport.com

Juventus-Udinese oggi in diretta Tv: canale, orario, caos e giallo Luciano Spalletti - Nel turno infrasettimanale di Serie A 25/26 i bianconeri ospitano i friulani dopo l’esonero di Tudor e l’incognita successore: Sky o DAZN, live tv e streaming ... Scrive libero.it

Inter-Fiorentina: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A - I nerazzurri di Cristian Chivu, a caccia di riscatto dopo il ko contro il Napoli, ospitano al Meazza la Viola di Stefano Pioli, ancora alla ricerca della prima vittoria in questo campionato ... Secondo tuttosport.com