DIRETTA Serie A tutta la nona giornata di campionato | Bonazzoli sblocca subito Genoa-Cremonese LIVE
Dopo i due anticipi di ieri, tra le 18.30 e le 20.45 scendono in campo le altre squadre impegnate per il nono turno stagionale La vittorie del Napoli a Lecce e il pareggio del Milan sul campo dell’ Atalanta, hanno aperto ieri il primo turno infrasettimanale del campionato di Serie A. Chivu (LaPresse) – Calciomercato.it Oggi in campo le altre squadre con un occhio di riguardo a Juventus-Udinese, dopo l’ esonero di Igor Tudor e l’esordio in panchina del traghettatore Massimo Brambilla, e a Inter-Fiorentina, con la squadra di Chivu ancora scossa dopo l’ incidente in cui è stato coinvolto il portiere Josep Martinez. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Scopri altri approfondimenti
?Juve-Udinese diretta: segui il match di Serie A LIVE Vai su Facebook
DIRETTA Serie A, tutta la nona giornata di campionato LIVE - Diretta della nona giornata del campionato di Serie A: in campo anche la Juventus dopo l'esonero di Tudor e l'Inter, tra le altre ... calciomercato.it scrive
Bologna-Torino: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Serie A - I granata di Marco Baroni, reduci da due vittorie consecutive, fanno visita ai rossoblù di Vincenzo Italiano nel turno infrasettimanale valido per la nona giornata di campionato ... Lo riporta tuttosport.com
LIVE – Serie A, 9ª giornata 2025/26: segui tutti gli aggiornamenti dai campi in diretta - Ecco di seguito il livescore completo dove seguire in diretta tutte le partite del nono turno di ... Lo riporta restodelcalcio.com