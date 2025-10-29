DIRETTA Inter-Fiorentina 0-0 intervallo a San Siro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 21:34 Primo tempo non spettacolare a San Siro: l'Inter ha avuto maggiormente il possesso palla, andando vicina al gol con Dimarco, Fiorentina che ha cerca di sfruttare qualche contropiede ma con poca efficacia. A tra poco per il racconto della ripresa. 46'. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it