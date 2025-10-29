Diretta gol Serie A LIVE | Juve Udinese 1-0 Roma Parma 0-0 e Como Verona 1-1 Segui i match della 9a gornata

Calcionews24.com | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Diretta gol Serie A: in campo Juve Udinese, Roma Parma e Como Verona. Segui con noi i live tutte le partite delle 18.30 della nona giornata In campo alle 18.30 i primi match di questo Day-2 del turno infrasettimanale valido per la 9a giornata di Serie A. In campo su tre campi diversi ci sarà . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

diretta gol serie a live juve udinese 1 0 roma parma 0 0 e como verona 1 1 segui i match della 9a gornata

© Calcionews24.com - Diretta gol Serie A LIVE: Juve Udinese 1-0, Roma Parma 0-0 e Como Verona 1-1. Segui i match della 9a gornata

Altre letture consigliate

diretta gol serie liveJuve-Udinese diretta: segui il match di Serie A LIVE - Dopo l'esonero di Tudor e in attesa di Spalletti i bianconeri ospitano i friulani allo Stadium nel match infrasettimanale di campionato: aggiornamenti in tempo reale ... Riporta corrieredellosport.it

diretta gol serie liveDiretta gol Serie A LIVE: Juve Udinese, Roma Parma e Como Verona. Segui i match della 9a gornata - Diretta gol Serie A: in campo Juve Udinese, Roma Parma e Como Verona. Scrive calcionews24.com

diretta gol serie liveRoma Parma Diretta Streaming Live e Tv Serie A 9° Giornata - Dove vedere Roma – Parma in Diretta Tv e Streaming Live, 9° Giornata Serie A, Mercolrdì 29 Ottobre ore 18:30. stadiosport.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Diretta Gol Serie Live