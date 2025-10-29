Diretta gol Serie A LIVE | Juve Udinese 1-0 Roma Parma 0-0 e Como Verona 1-0 Segui i match della 9a gornata
Diretta gol Serie A: in campo Juve Udinese, Roma Parma e Como Verona. Segui con noi i live tutte le partite delle 18.30 della nona giornata In campo alle 18.30 i primi match di questo Day-2 del turno infrasettimanale valido per la 9a giornata di Serie A. In campo su tre campi diversi ci sarà . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Lecce-Napoli diretta: segui la partita di Serie A LIVE Vai su Facebook
Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score, posticipi della 10^ giornata (oggi 29 ottobre 2025) - Risultati Serie B, classifica: la decima giornata del campionato cadetto prevede un turno infrasettimanale, ecco le partite del 29 ottobre. Riporta ilsussidiario.net
Roma Parma Diretta Streaming Live e Tv Serie A 9° Giornata - Dove vedere Roma – Parma in Diretta Tv e Streaming Live, 9° Giornata Serie A, Mercolrdì 29 Ottobre ore 18:30. Come scrive stadiosport.it
Juve-Udinese diretta: segui il match di Serie A LIVE - Dopo l'esonero di Tudor e in attesa di Spalletti i bianconeri ospitano i friulani allo Stadium nel match infrasettimanale di campionato: aggiornamenti in tempo reale ... Come scrive corrieredellosport.it