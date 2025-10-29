Diretta gol Serie A | Juve Udinese 3-1 Roma Parma 2-1 e Como Verona 3-1 Segui i match della 9a gornata

Calcionews24.com | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Diretta gol Serie A: in campo Juve Udinese, Roma Parma e Como Verona. Segui con noi i live tutte le partite delle 18.30 della nona giornata In campo alle 18.30 i primi match di questo Day-2 del turno infrasettimanale valido per la 9a giornata di Serie A. In campo su tre campi diversi ci sarà . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

diretta gol serie a juve udinese 3 1 roma parma 2 1 e como verona 3 1 segui i match della 9a gornata

© Calcionews24.com - Diretta gol Serie A: Juve Udinese 3-1, Roma Parma 2-1 e Como Verona 3-1. Segui i match della 9a gornata

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Juve-Udinese diretta: vittoria bianconera aspettando Spalletti LIVE - Dopo l'esonero di Tudor e in attesa di Spalletti i bianconeri ospitano i friulani allo Stadium nel match infrasettimanale di campionato: aggiornamenti in tempo reale ... Secondo corrieredellosport.it

diretta gol serie juveJuventus-Udinese 3-1, gol e highlights: i bianconeri tornano a vincere dopo 8 gare - 1, gol e highlights: i bianconeri tornano a vincere dopo 8 gare ... Segnala sport.sky.it

diretta gol serie juveDiretta gol Serie A LIVE: Juve Udinese, Roma Parma e Como Verona. Segui i match della 9a gornata - Diretta gol Serie A: in campo Juve Udinese, Roma Parma e Como Verona. Scrive calcionews24.com

Cerca Video su questo argomento: Diretta Gol Serie Juve