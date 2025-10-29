Inter News 24 per l’ex centrocampista del Lens. La sfida di stasera tra Inter e Fiorentina a San Siro è un crocevia fondamentale per il centrocampo nerazzurro, orfano del lungodegente Henrikh Mkhitaryan. L’infortunio dell’armeno ha spalancato la corsa alla maglia da titolare e ha riattivato il ballottaggio tra i giocatori finora meno impiegati. In pole position per affiancare Nicolò Barella e Hakan Çalhano?lu, come analizzato da La Gazzetta dello Sport, c’è il giovane croato Petar Sucic. Sucic, la grande occasione. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Diouf Inter, lui l’oggetto misterioso del mercato estivo: dolci ricordi contro la Fiorentina