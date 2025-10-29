Dionigi | Abbiamo fatto una splendida partita Salerno | È una grande gioia indescrivibile
Soddisfatto, e non potrebbe essere altrimenti, mister Davide Dionigi. "Abbiamo fatto una grande partita: il Modena è una squadra forte e i ragazzi sono stati bravissimi. Questo è un altro derby vinto, un’altra gioia regalia ai tifosi e credo che tutta Reggio Emilia debba essere felice. L’abbiamo preparata bene". Sui singoli. "Per Magnani abbiamo aspettato il momento giusto. Per nove partite siamo stati in emergenza in difesa, stavolta con Magnani abbiamo giocato con più esperienza e personalità e si è visto. Bertagnoli positivo? Attendeva questa partita, è un ragazzo timido e in allenamento si cresce anche mentalmente, non solo fisicamente". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
