Dimmi La Verità | Flaminia Camilletti | La crisi del Pd e i tentativi di dar vita a un partito di centro alleato con la sinistra
Ecco #DimmiLaVerità del 29 ottobre 2025. Ospite. L'argomento del giorno è: "La crisi del Pd e i tentativi di dar vita a un partito di centro alleato con la sinistra". 🔗 Leggi su Laverita.info
Argomenti simili trattati di recente
Dimmi la verità. Cosa ne pensi ? Vai su Facebook
Attacco alla Flotilla, Camilletti: "Israele vuole dare ALT e affondare le navi" - La giornalista Flaminia Camilletti rivela i piani di Israele nei confronti della Global Sumud Flotilla non appena arriveranno ad 80 miglia di distanza da Gaza Flaminia Camilletti ha ricostruito le ... Scrive la7.it