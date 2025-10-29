Dimmi La Verità | Flaminia Camilletti | La crisi del Pd e i tentativi di dar vita a un partito di centro alleato con la sinistra

Laverita.info | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco #DimmiLaVerità del 29 ottobre 2025. Ospite. L'argomento del giorno è: "La crisi del Pd e i tentativi di dar vita a un partito di centro alleato con la sinistra". 🔗 Leggi su Laverita.info

