Dimenticata sull' isola durante la crociera Trovata morta una turista

Una vacanza di lusso si è trasformata in tragedia per una turista impegnata in una crociera di 60 giorni intorno all'Australia. La donna, passeggera della Coral Adventurer, è morta dopo essere precipitata da una scogliera durante una delle prime tappe del viaggio. Secondo i testimoni, il gruppo di escursionisti stava affrontando un sentiero molto ripido, consigliato solo agli esperti. " Il gruppo ha proseguito ed è tornato a bordo senza rendersi conto che lei non c'era ", ha raccontato uno di loro. Solo al rientro in nave ci si è accorti della sua assenza. Sono così partite ricerche via terra e via mare, protrattesi fino a notte fonda ma senza esito.

