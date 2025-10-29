Dimenticata dalla nave da crociera su un'isola in Australia donna di 80 anni viene trovata morta

Un’ottantenne australiana è stata trovata morta a Lizard Island, nella Grande Barriera Corallina, dopo essere rimasta indietro durante un’escursione della nave da crociera Coral Adventurer. L'anziana si trovava alla prima tappa di una crociera di due mesi intorno all’Australia, con biglietti dal valore di decine di migliaia di dollari. 🔗 Leggi su Fanpage.it

