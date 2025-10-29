Diga del Paradone scatta la raccolta fondi per il simbolo della tradizione metallurgica lecchese

Lecco, 29 ottobre 2025 – Se Lecco è per tradizione la città dell’industria del ferro la valle del Gerenzone ne è la culla e il casello del Paradone  il simbolo. Una diga realizzata nei primi dell’ottocento poco sotto il ponte di Malavedo per convogliare le acque del fiume in differenti percorsi che andavano poi ad alimentare i magli delle fucine e opifici sorti sulle sponde e tra i vicoli della vallata. Quell’ energia idraulica unita all’abilità e alla tenacia dei “tirabagia” sono stati  il motore della tradizione metallurgica e siderurgica lecchese, che in quella valle è nata, si è sviluppata nei secoli e ha prosperato portando ricchezza all’intero territorio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

