Dietro il disgelo del Pacifico | il dialogo con Pechino e il ruolo di Usa e Australia

Il vertice malese dell'ASEAN si è rivelato uno degli eventi più importanti dell'anno in termini di impatto sulla politica e le relazioni internazionali. Jakarta, capitale del Sudest asiatico e capoluogo del mondo per un giorno, è stata la sede di importanti bilaterali informali che, a margine del summit annuale dell'ASEAN, hanno contribuito a favorire la distensione tra alcuni membri del blocco occidentale e di quello orientale, come Australia e Cina. Canberra chiama Pechino. La periferica Australia ha assunto un'improvvisa centralità da quando la competizione strategica tra Stati Uniti e Cina è evoluta in guerra fredda, col governo dell'italodiscendente Anthony Albanese che si è ritrovato in mezzo al fuoco incrociato delle due superpotenze sin dal giorno dell'insediamento, avvenuto nel 2022.