Dieta vegana o vegetariana per cani e gatti la veterinaria | Chi la sceglie deve sapere che può provocare danni irreparabili

Cosa mangiano in natura cani e gatti? Che tipo di alimentazione è necessaria per garantire il loro benessere psicofisico? Maria Mayer, veterinaria specializzata in alimentazione di entrambe le specie spiega: "Non è eticamente corretto imporre a dei carnivori una dieta vegetariana o vegana. Abbiamo già visto cosa ha causato dare proteine animali ad animali erbivori: la mucca pazza". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altre letture consigliate

? Pasti monotoni, ore in cucina e risultati che non arrivano? Con la Box Vegana FOODYMED è tutto più semplice: 20 pasti 100% vegani, sani e bilanciati Pronti in soli 2 minuti Con - facebook.com Vai su Facebook

Dieta vegana o vegetariana per cani e gatti, la veterinaria: “Chi la sceglie deve sapere che può provocare danni irreparabili” - Che tipo di alimentazione è necessaria per garantire il loro benessere psicofisico? Da fanpage.it

Diete vegane, vegetariane e 'Barf' per cani e gatti? Risponde la veterinaria Bertuzzi: "Sono animali diversi, serve consapevolezza per evitare rischi anche per l'uomo" - Nel corso del tempo le nostre abitudini alimentari sono cambiate e, di pari passo, anche quelle dei nostri animali domestici: molte persone, infatti, si interrogano sulla possibilità di sommin ... Riporta ildolomiti.it

Dieta vegana per cani: è davvero più salutare e sicura, come dice questo nuovo studio inglese? - Un nuovo studio, pubblicato su Plos One, suggerisce che la dieta vegana è più sana e sicura per i cani rispetto a quella tradizionale a base di carne. Scrive greenme.it