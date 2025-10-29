Diego morto sul lavoro a 23 anni | è stato stritolato da un argano

L'ennesima tragedia sul lavoro. Un terribile incidente in cui le cause sono ancora da accertare. La procura ha disposto l'autopsia sul corpo di Diego Lucchini, il 23enne morto nel pomeriggio di ieri, martedì 28 ottobre, a Cavriana, in provincia di Mantova. La salma del giovane è già stata. 🔗 Leggi su Today.it

