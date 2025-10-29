dicomano nasce un bosco didattico nella scuola primaria

Firenze, 29 ottobre 2025 – Per fare il futuro ci vuole un albero: prende il via, per il quinto anno, il progetto dei boschi didattici realizzati da Unicoop Firenze nell'ambito delle proposte educative 20252026 per le scuole toscane. Il progetto ha fatto tappa questa mattina presso la scuola primaria di Dicomano, con la piantagione del bosco didattico di circa 30 piante messe a dimora nel giardino dell'istituto: all’iniziativa di questa mattina erano presenti i bambini e gli insegnanti della scuola primaria, Tommasina Greco, Assessore alla Cultura del Comune di Dicomano, Sofia Carotti, Vicepreside dell'Istituto Comprensivo D. 🔗 Leggi su Lanazione.it

