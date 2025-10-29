diavolo lookman

In assenza di Tudor, ormai fuori dalla Juve, Juric può diventare con merito il nuovo mister X. 7 pareggi su 9 sfide, senza mai perdere d’accordo, costituiscono il suo ruolino di marcia nonostante abbia a disposizione un’artiglieria di prim’ordine. Perché Lookamn firma il primo sigillo della stagione, e gli altri esponenti, Pasalic, De Katelaere senza contare l’intervento di Samardzic, sono risorse che per esempio Allegri non può avere a disposizione. Per questo il pareggio di ieri sera brilla nella notte di Bergamo, ottenuto con un brillante secondo tempo seguito a una prima frazione più difensiva che altro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

