Diario di bordo personale di Salvo Russo alla Galleria Carta Bianca

Catania – Sabato 8 novembre sarà inaugurata alla Galleria Carta Bianca una mostra personale di Salvo Russo, dal titolo Diario di bordo. L’artista catanese (nato ad Acicastello nel 1954), riconosciuto come uno dei grandi protagonisti della Pittura Colta, esporrà in galleria quindici opere tra le più significative della sua produzione. Francesco Rovella ha sentito il dovere di dedicargli l’apertura della stagione 202526 ed è un vero piacere annunziare questo evento che vuole essere anche un attestato per la grande qualità della sua pittura e per il suo immenso curriculum. Pochissimi artisti hanno un numero così elevato di mostre nel mondo. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Diario di bordo, personale di Salvo Russo alla Galleria Carta Bianca

Contenuti che potrebbero interessarti

Diario di bordo di Rino Spedicato --- Ottobre Rosa a San Pancrazio Salentino, quinta edizione --- In occasione della serata svolta c/o la Parrocchia San Giuseppe Lavoratore, c'è stato un altro momento di grande impatto emotivo, nel quale tenerezza, fiducia e Vai su Facebook

Diario di bordo - Qui spira un afflato umanitario di tramontana che è ... Come scrive ilgiornale.it

48 ore nel Mediterraneo in missione per TOM: continue richieste d’aiuto e la tristezza per chi torna in Libia - La traversata non è stata facile, ma dovevamo arrivare in zona operativa prima che si aprisse la finestra meteo che avrebbe consentito di nuovo le partenze dalla sponda sud. Scrive ilfattoquotidiano.it

Ultimi Sviluppi nel “Diario di Bordo sulla Trasparenza” di AIFA - L’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha rilasciato un aggiornamento cruciale al suo "Diario di Bordo sulla Trasparenza". Come scrive msn.com