Diane Keaton in vendita la sua villa

La villa appartenuta a Diane Keaton torna sul mercato per 25 milioni di dollari. Ecco com'è la residenza restaurata con eleganza e fascino senza tempo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Diane Keaton, in vendita la sua villa

Approfondisci con queste news

Che Diane Keaton amasse Roma lo ha ribadito anche nel 2018 in occasione della premiazione dei David di Donatello, quando intonò una canzone "Tre monete nella fontana" (Three Coins in the Fountain) premiata con l'Oscar nel 1954 per il film omonimo. D - facebook.com Vai su Facebook

Diane Keaton non ha inventato solo uno stile, ha anticipato anche il true crime Di @lasoncini https://linkiesta.it/2025/10/diane-keaton-morta-true-crime-woody-allen/… via @Linkiesta - X Vai su X

Diane Keaton e la cause della morte, dai due tumori alla bulimia: “peggioramento improvviso” - Anche se manca una comunicazione ufficiale della famiglia, una serie di segnali lasciava presagire l'addio a Diane Keaton ... cinematographe.it scrive

Diane Keaton, come è morta: la malattia a 79 anni. L'amico: «Peggioramento improvviso, straziante» - Al momento, la causa ufficiale del decesso non è stata resa nota, ma emergono alcune testimonianze che aiutano a ricostruire gli ultimi mesi della ... Come scrive ilmattino.it

Prima di morire Diane Keaton aveva messo in vendita la sua splendida casa: “La sua salute è peggiorata” - Prima di morire Diane Keaton aveva messo in vendita la sua splendida casa: “La sua salute è peggiorata” ... Scrive msn.com